Unai Simon zdecydował się przedłużyć umowę z Athletikiem Bilbao do 30 czerwca 2029 roku. 26-letni bramkarz od kilku sezonów jest pewnym punktem drużyny z Kraju Basków.

Unai Simon to czołowy zawodnik Athletiku Bilbao, dlatego baskijski klub za wszelką cenę chciał zatrzymać 26-letniego bramkarza na San Mames. Włodarze Los Leones ostatecznie postawili na swoim i przedłużyli umowę ze swoją gwiazdą, o czym poinformowali za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Nowy kontrakt Unaia Simona będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Ceniony golkiper jest wychowankiem Athletiku Bilbao, a do pierwszej drużyny Lwów został włączony 2018 roku. Od tamtej pory jest pewnym punktem zespołu Czerwono-Białych. 26-latek to pierwszy bramkarz reprezentacji Hiszpanii, w której rozegrał łącznie 39 meczów.

Luis de la Fuente w przyszłym tygodniu ogłosi kadrę na mistrzostwach Europy w Niemczech. Na liście powołanych nie zabraknie Unaia Simona. Mierzący 190 centymetrów wzrostu golkiper podczas aktualnego sezonu wystąpił w 35 spotkaniach, wpuścił 33 bramki i zachował 17 czystych kont. Przypomnijmy, że Athletic Bilbao w obecnej kampanii wygrał Puchar Króla, a zmagania w La Lidze zakończy na 5. miejscu w tabeli. Prowadzony przez Ernesto Valverde klub z Kraju Basków wystąpi zatem w przyszłej edycji europejskich pucharów.