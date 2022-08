PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski: gdzie oglądać prezentację Polaka w Barcelonie? Reprezentanta Polski w piątkowe popołudnie czeka ważne wydarzenie. Po raz pierwszy będzie miał możliwość spotkania z fanami katalońskiego klubu na Camp Nou. Zobacz kiedy i o której rozpocznie się prezentacja Lewandowskiego. Sprawdź gdzie ją oglądać.

Prezentacja Lewandowskiego – gdzie oglądać?

Transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony to jedno z największych wydarzeń tego roku. 33-letni napastnik po ośmiu latach występów w stolicy Bawarii zdecydował się na zmianę klimatu i przenosiny do słonecznej Katalonii. Z nowym klubem podpisał umowę do 2026 roku. Bayern za swojego zawodnika ma otrzymać łącznie 50 milionów euro.

Lewandowski tuż po finalizacji transferu dołączył do drużyny, która wówczas przebywała na tournee po Stanach Zjednoczonych. Polak zdążył zaliczyć już występy w trzech towarzyskich spotkaniach, ale do tej pory nie miał okazji do spotkania się z kibicami Barcelony na Camp Nou. Taką możliwość będzie miał już w piątek, kiedy odbędzie się jego oficjalna prezentacja jako zawodnika katalońskiego zespołu.

Prezentacja odbędzie się na Camp Nou w obecności kibiców.

Prezentacja Lewandowskiego: transmisja online

Mamy dobrą wiadomość dla polskich kibiców, którzy chcieliby obejrzeć prezentację Polaka w Barcelonie. Transmisja będzie prowadzona na oficjalnym youtubowym kanale katalońskiego klubu. Transmisja rozpocznie się o godzinie 12:00, natomiast sama prezentacja odbędzie się o godzinie 12:30. Z kolei na 13:30 zaplanowana została konferencja prasowa z udziałem Polaka i prezydenta klubu Joana Laporty.

Kiedy i o której prezentacja Lewandowskiego?

Robert Lewandowski musiał trochę poczekać na swoją oficjalną prezentację w Barcelonie. Ta odbędzie w piątek (5 sierpnia) o godzinie 12:30. Godzinę później kapitan reprezentacji Polski weźmie również udział w konferencji prasowej. Lewandowskiemu towarzyszyć będzie prezydent katalońskiego klubu Joan Laporta.

Gdzie oglądać Lewandowskiego?

