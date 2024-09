Vinicius Junior z konkretnym przekazem. “Konieczna będzie zmiana”

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior zwolennikiem radykalnego rozwiązania

Vinicius Junior to jeden z tych piłkarzy La Liga, który raz na jakiś czas jest ofiarą rasizmu. Brazylijczyk ostatnio przekazał, że jeśli Hiszpania nie poradzi sobie z tym wyzwaniem, to powinno stracić prawo do organizacji mundialu w 2030 roku.

– Do 2030 roku mamy bardzo duży margines czasu na zmiany. Mam nadzieję, że Hiszpania może się rozwinąć i zrozumieć, jak poważne jest obrażanie człowieka ze względu na kolor jego skóry. Myślę, że jeśli do 2030 roku sytuacja nie ulegnie poprawie, wówczas konieczna będzie zmiana lokalizacji mistrzostw świata. Gracze nie będą czuć się komfortowo i bezpiecznie w kraju, w którym mogą cierpieć z powodu rasizmu – mówił Vinicius Junior w rozmowie cytowanej przez Markę.

– Chcę zrobić wszystko, co możliwe, aby zmienić tę sytuację, ponieważ w Hiszpanii większość ludzi nie jest rasistami. Jest niewielka grupa, która ostatecznie wpływa na wizerunek kraju, w którym bardzo przyjemnie się żyje – dodał Brazylijczyk.

– Kocham grać dla Realu Madryt. Kocham Hiszpanię, ma najlepsze warunki dla mnie i mojej rodziny. Mamy nadzieję, że sytuacja może się poprawić – już się poprawiła, ale może poprawić się znacznie bardziej – a do 2030 roku liczba przypadków rasizmu zmniejszy się – rzekł reprezentant Brazylii.

Mundial w 2030 roku ma być zorganizowany nie tylko w Hiszpanii, ale też w Portugalii i Maroku. Urugwaj, Argentyna i Paragwaj mają natomiast zostać gospodarzami mistrzostw świata w przypadku jednego starcia.

