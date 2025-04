fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real coraz bliżej porozumienia z Viniciusem

Vinicius Junior w dalszym ciągu jest kuszony przez gigantów z Arabii Saudyjskiej. W zeszłym roku otrzymał rekordową ofertę, nad którą długo się zastanawiał. Ostatecznie pozostał na Santiago Bernabeu, ale Saudyjczycy zapowiadali, że podejmą kolejną próbę sprowadzenia go do siebie. W mediach trwają intensywne spekulacje na temat jego przyszłości. Podsyciła je decyzja zawodnika, którzy odrzucił pierwszą propozycję nowej umowy ze strony Realu Madryt.

Na ten moment wydaje się, że Viniciusowi znacznie bliżej do pozostania w stolicy Hiszpanii. Z informacji Cadena SER wynika, że nie jest on przekonany do opuszczenia Europy na kilka lat. Saudyjczycy chcą podpisać z nim długoterminowy kontrakt i liczą na minimum pięć lat współpracy. Nie są zainteresowani pozyskaniem Viniciusa na jeden lub dwa sezony. Właśnie z tego względu Brazylijczyk może definitywnie odrzucić szaloną ofertę, zniechęcając do siebie tamtejszych gigantów.

W kuluarach toczą się także rozmowy między Viniciusem a przedstawicielami Realu Madryt. Obecna umowa obowiązuje do 2027 roku, więc Królewskim zależy na tym, aby jak najszybciej się dogadać. Dla gwiazdora Arabia Saudyjska zdaje się być jedynym realnym kierunkiem przeprowadzki, a odrzucenie go poskutkuje pozostaniem na Santiago Bernabeu na kolejne lata.

24-latek w obecnym sezonie nie przekonuje. Pozostaje w cieniu takich graczy, jak Kylian Mbappe czy Jude Bellingham. Dla Realu uzbierał 19 bramek i 14 asyst w 43 występach.