Vinicius Junior podjął decyzję. Koniec spekulacji

Vinicius Junior jest pewny. Niedługo oficjalne potwierdzenie

Obecny kontrakt 24-latka obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jednak Real Madryt wcale nie mógł być pewny, że Vinicius Junior będzie kontynuował karierę na Santiago Bernabeu. Nie brakowało doniesień, które łączyły go z przenosinami do Arabii Saudyjskiej lub transferem do jednego z europejskich gigantów. Wychowanek Flamengo od dłuższego czasu jest kuszony zmianą klubowych barw.

Mimo ogromnego zainteresowania ze strony ekip Saudi Pro League i kosmicznego wynagrodzenia, które oferowali mu przedstawiciele tamtejszych zespołów, 39-krotny reprezentant Brazylii postanowił odrzucić te propozycje. José Félix Díaz przekonuje, że Vinicius zdecydował się pozostać w Madrycie. Jedna z największych gwiazda La Liga podpisze nową umowę z Królewskimi.

Vinicius Júnior renovará su contrato con el Real Madrid.



La negociación está a punto de cerrarse, sólo faltan algunos detalles antes de la firma.



El contrato se ampliará y el club mejorará el salario del brasileño. https://t.co/Nt2qjZANXO — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 23, 2025

Na mocy tego porozumienia dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów ma występować w szeregach Los Blancos przynajmniej do 30 czerwca 2030 roku. Vinicius oczywiście wynegocjował podwyżkę zarobków.

Oficjalnego potwierdzenia tych wieści powinniśmy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni. – Transakcja jest już prawie sfinalizowana. Przed podpisaniem umowy pozostało już tylko kilka szczegółów do ustalenia – dodaje Matteo Moretto.