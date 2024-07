Tyle FC Barcelona “zarobi” na kontuzji Araujo. Płaci FIFA

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona otrzyma odszkodowanie od FIFA za kontuzję Araujo

Ronald Araujo doznał poważnej kontuzji podczas meczu ćwierćfinałowego Copa America przeciwko Brazylii. Gracz FC Barcelony podczas pierwszej poczuł nagły ból w tylnej części lewego uda i musiał natychmiast opuścić boisko. Następnie potwierdziły się czarne prognozy, bowiem Urugwajczyk wypadł z gry na wiele tygodni.

W ramach programu ochrony klubów, FIFA ma wypłacić odszkodowanie Barcelonie za kontuzję Araujo. Protokół ten przewiduje, że za każdy dzień, w którym zawodnik nie może być dostępny dla swojego klubu, przysługuje odszkodowanie w wysokości 20 548 euro dziennie, przez maksymalny okres do 365 dni.

Klub z Katalonii nie podał FIFA dokładnej daty powrotu Ronalda Araujo, jednak szacunki “Marki” wskazują, że obrońca może być poza grą przez około cztery miesiące. Mając to na uwadze, Barcelona może otrzymać około 2,5 miliona euro, co z pewnością nie wystarczy, by znaleźć zastępstwo dla Urugwajczyka.

Dłuższa nieobecność Araujo może mieć duży wpływ na przyszłość innych obrońców w drużynie, w tym pary środkowych obrońców Inigo Martineza i Erica Garcii. Ostatnie raporty wskazują, że obaj zawodnicy mogą pozostać w Barcelonie w świetle przedłużającej się absencji Urugwajczyka.

Araujo nie jest jedynym zawodnikiem Barcelony, który doznał kontuzji tego lata. Gwiazdor środka pola Pedri również nabawił się urazu podczas Euro 2024 i podobnie jak w przypadku Araujo, Barcelona otrzyma odszkodowanie od FIFA.

