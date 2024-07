Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Jesteśmy w stanie zatrzymać najlepszych piłkarzy w klubie – mówi prezydent Uriarte

FC Barcelona robi wszystko, co w jej mocy, aby latem do klubu dołączyć Nico Williams. Hiszpański skrzydłowy aktualnie przebywa wraz z reprezentacją Hiszpanii na Euro 2024. Podczas turnieju w Niemczech talent piłkarza eksplodował, co zwróciło uwagę Blaugrany. Joan Laporta, czyli prezydent Dumy Katalonii przekonuje, że stać ich na wydatek rzędu 60 milionów euro.

Problem w tym, że kluczowego gracza i największej gwiazdy nie chce stracić Athletic Bilbao. Jon Uriarte, który jest prezydentem baskijskiego zespołu, dał do zrozumienia, że będą chcieli zatrzymać Nico w klubie i mają ku temu solidne podstawy.

– Mamy świetny projekt bez ograniczeń i jesteśmy w stanie zatrzymać w klubie najlepszych zawodników, takich jak Nico Williams – powiedział Jon Uriarte cytowany przez Fabrizio Romano.

– Nico otrzymuje za dużo pytań na temat jego przyszłości. Hiszpańska federacja nie była w stanie go przed tym ochronić. Prosimy o szacunek – dodał prezydent Athletic Bilbao.

Przyszłość Nico Williamsa powinna wyjaśnić się po zakończeniu Euro 2024. Turniej w Niemczech zakończy się w najbliższą niedzielę (14 lipca). Reprezentacja Hiszpanii w wielkim finale zmierzy się z Anglią na Olympiastadion w Berlinie. Do tej pory skrzydłowy La Furia Roja wystąpił w 5 meczach, w których zdobył jedną bramką i zanotował jedną asystę.