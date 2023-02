fot. PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

PSG już 14 lutego zmierzy się z Bayernem Monachium w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednocześnie trwa wyścig z czasem związany m z tym, czy do gry wróci na to starcie Kylian Mbappe. Ostatnio opiekun Bawarczyków zasugerował, że te doniesienia to blef ze strony przedstawicieli giganta Ligue 1. Głos w sprawie zabrał trener paryżan.

Liga Mistrzów już w lutym będzie elektryzowała kibiców na całym świecie

Ostatnio na temat kontuzji Kyliana Mbappe wypowiedział się trener Bayernu Monachium

Do sugestii szkoleniowca Bawarczyków odniósł się trener PSG

Christophe Galtier zaragował na komentarz trenera Bayernu

PSG w sobotnim meczu ligi francuskiej wygrało w roli gospodarza z Toulouse’ą. Tym samym ekipa ze Stade des Princes umocniła się na pozycji lidera w tabeli Ligue 1, mogąc pochwalić się bilansem 54 punktów.

Dużymi krokami zbliża się natomiast starcie w Lidze Mistrzów pomiędzy PSG. Cały czas niepewny jest udział w tym starciu Kyliana Mbappe. Jednocześnie kilka słów na ten temat zabrał trener paryżan, odnosząc się do sugestii szkoleniowca Bayernu, który mówił, że PSG blefuje w sprawie stanu zdrowia aktualnego wicemistrza świata.

– Nie muszę mu odpowiadać. Czytam jego komentarze, to wszystko. Takie zachowanie nie jest w stylu klubu, a w ogóle nie w moim stylu – powiedział Christophe Galtier w rozmowie z Canal+.

W tym sezonie 24-letni piłkarz wystąpił łącznie w 26 spotkaniach, zdobywając w nich 25 bramek. Jednocześnie na koncie zawodnika jest też sześć kluczowych podań.

Obecny kontrakt Mbappe z klubem z Paryża obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 180 milionów euro.

