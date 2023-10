W środę Joan Laporta oficjalnie został oskarżony w tzw. "sprawie Negreiry". Prezes La Ligi, Javier Tebas, uważa, że to oskarżenie nie rozejdzie się po kościach, a prezes FC Barcelony poniesie konsekwencje.

Sędzia śledczy w tzw. “sprawie Negreiry” oskarżył Joana Laportę o łapownictwo

Mowa o okresie 2008-2010 podczas jego poprzedniej kadencji

Javier Tebas jest przekonany, że ta sprawa nie rozejdzie się po kościach

“Mam wrażenie, że to nie rozejdzie się po kościach”

Joan Laporta musi mierzyć się z kolejnymi problemami. W środę okazało się, że sędzia w tzw. “sprawie Negreiry” oskarżył prezesa FC Barcelony o łapownictwo. Mowa o latach 2008-2010 z poprzedniej kadencji Laporty. Choć owe zarzuty mogły ulec przedawnieniu, sędzia zastosował nową interpretację, dotyczącą “ciągłego łapownictwa”. A zatem dziesięć lat, niezbędnych do przedawnienia, liczy się od 2018 roku, gdy przekazano Negreirze ostatnią płatność. Głos w sprawie zabrał prezes La Ligi.

– Z tego, co wiem, Laporta już od jakiegoś czasu był oskarżony, od tygodni był przedmiotem śledztwa. Doszło do pewnych płatności na rzecz wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Arbitrów. Nie wiem, czy chodzi o łapownictwo, korupcję sportową czy pranie pieniędzy, ale odnoszę wrażenie, że to nie spełznie na niczym – uważa Javier Tebas.

Blaugrana w najbliższą niedzielę powalczy o ligowe punkty z Athletikiem z Bilbao.

