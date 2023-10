IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque najprawdopodobniej zimą przeniesie się do FC Barcelony

Brazylijczyk kosztował Blaugranę 40 milionów euro

18-latek chce jak najwięcej nauczyć się od Roberta Lewandowskiego

“Będę obserwował każdy krok Lewandowskiego”

Vitor Roque został najdroższym nabytkiem FC Barcelony podczas letniego okna transferowego. Athletico Paranaense otrzyma za swojego podopiecznego ponad 40 milionów euro. Piłkarz pozostał jednak w ojczyźnie, gdzie miał dokończyć sezon. W tym przeszkodziła mu poważna kontuzja, z którą obecnie się mierzy. Wierząc doniesieniom agenta napastnika, już zimą 18-latek przeniesie się do stolicy Katalonii. Dziennikarze Mundo Deportivo zapytali Roque, z kim najbardziej chce grać w zespole Blaugrany.

– Z Robertem Lewandowskim, Raphinhą i z Lamine’em Yamalem. To będzie wyjątkowe – wyznał Brazylijczyk. Wypowiedział się też szerzej na temat kapitana reprezentacji Polski – Dzielnie z nim szatni to dodatkowa zachęta do rozwoju. Będę dążył do tego, żeby nauczyć się jak najwięcej, obserwując każdy jego krok i kopnięcie piłki. Będę cieszyć się grą z taką legendą futbolu, jak on – dodał.

Roque w tym sezonie wystąpił w 42 spotkaniach dla Athletico Paranaense we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 20 bramek i osiem asyst.

