Kiedy Szczęsny zadebiutuje w Barcelonie? To może być jego pierwszy mecz

Kiedy Wojciech Szczęsny zadebiutuje w FC Barcelonie? Wiele wskazuje, że na pierwszy mecz Polak będzie musiał trochę poczekać, bowiem może to nastąpić dopiero po przerwie reprezentacyjnej.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny w Barcelonie, kiedy pierwszy mecz Polaka?

Wojciech Szczęsny został dzisiaj oficjalnie ogłoszony jako nowy gracz FC Barcelony. Po wielu dniach spekulacji, domysłów i ekscytacji 34-letni bramkarz zdecydował się wrócić z piłkarskiej emerytury i podpisał z Dumą Katalonii roczny kontrakt. Polak ma pomóc klubowi z powodu kontuzji, jakiej nabawił się Marc-Andre ter Stegen, który wypadł z gry do końca obecnego sezonu.

Transfer Szczęsnego do Barcelony to duże wydarzenie, które komentowane jest także poza środowiskiem i z pewnością będzie miało wpływ na oglądalność meczu Blaugrany. Ten pierwszy, gdy Szczęsny będzie już graczem tego zespołu będzie miał miejsce w weekend, gdy zmierzą się oni z zespołem Deportivo Alaves. jest jednak mało prawdopodobne, że wówczas dojdzie do debiutu byłego reprezentanta Polski w La Liga.

Tak więc kolejne dni upłyną pod znakiem zgrupowania reprezentacji narodowych i przerwy w klubowych meczach. Wiele wskazuje więc, że debiut może przypaść na niedzielę 20 października, gdy o godzinie 21.00 Barcelona zmierzy się z Sevillą. Chwilę później Szczęsnego i Barcę czekają dwa wielkie hity, pojedynek z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów oraz El Clasico z Realem Madryt.

Kiedy Szczęsny zadebiutuje w Barcelonie? Wiele wskazuje, że będzie to niedziela 20 października, gdy rywalem Barcelony będzie Sevilla.

