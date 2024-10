Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Łukasz SKorupski

Szczęsny zmienił zdanie, Skorupski nie jest zaskoczony decyzję kolegi

Bologna po fantastycznym poprzednim sezonie zyskała prawo gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Za zespołem Rossoblu już dwa mecze w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na świecie. Łukasz Skorupski i spółka w środę rozegrali wyjazdowe spotkanie na Anfield Road z Liverpoolem. Mimo niekorzystnego wyniki podopieczni Vincenzo Italiano pokazali się z dobrej strony. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem (2:0) na korzyść The Reds.

W pomeczowym wywiadzie dla Canal+ Sport Łukasz Skorupski zabrał głos ws. wznowienia kariery przez Wojciecha Szczęsnego. Obaj panowie w ostatnich latach rywalizowali o miejsce między słupkami w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery przez byłego bramkarza Juventusu to właśnie Skorupski ma być jego następcą w bramce biało-czerwonych. Golkiper Bologni przyznał, że nie jest zaskoczony zmianą zdaniu swojego kolegi. Co więcej, zaznaczył, że po Szczęsnym można spodziewać się wszystkiego.

– Nie jestem zaskoczony, ponieważ po Wojtku można się wszystkiego spodziewać. Najpierw kończy karierę, a potem idzie do Barcelony. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze, bo to fajny chłopak. Tak jak powiedział: Barcelonie się nie odmawia – mówił Łukasz Skorupski w rozmowie z Canal+ Sport.

Wojciech Szczęsny już oficjalnie został nowym zawodnikiem FC Barcelony. Polak w środę złożył podpis pod roczną umową w obecności prezydenta klubu Joana Laporty. Na ten moment deklaracja ze strony 34-latka jest taka, że wznowił karierę tylko do końca sezonu. Natomiast biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, nie można wykluczyć, że Szczęsny raz jeszcze zmieni zdanie w przyszłości.