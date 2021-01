Julen Lopetegui na dłużej pozostanie szkoleniowcem Sevilli. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie podpisania nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku. Dotychczasowa umowa 54-letniego szkoleniowca miała obowiązywać do końca sezonu 2021/22.

Lopetegui szkoleniowcem Sevilli został latem 2019 roku, będąc jednym z elementów nowego projektu dyrektora sportowego Monchiego, który wrócił do klubu po pobycie w Romie. Zatrudnienie byłego szkoleniowca między innymi Realu Madryt okazało się strzałem w dziesiątkę. Potwierdzają to dotychczasowe wyniki prowadzonej przez niego drużyny.

– Chcemy pomóc temu klubowi być większym i dlatego tutaj przyjechaliśmy. Teraz nie musimy wiele mówić, ale ciężko pracować, aby marzenia Sevillistas mogły się spełnić – mówił Lopetegui po dołączeniu do klubu.

W pierwszym sezonie pracy na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zakwalifikował się z drużyną do rozgrywek Ligi Mistrzów, zajmując czwarte miejsce w tabeli La Liga, zaledwie jeden punkt za Atletico Madryt. Lopetegui poprowadził zespół również do szóstego w historii triumfu w Lidze Europy, pokonując po drodze takie kluby jak Roma, Wolverhampton, Manchester United czy Inter Mediolan.

Jak informuje oficjalna strona Sevilli, Lopetegui może się pochwalić najlepszymi w historii statystykami. Do tej pory prowadził drużynę w 79 spotkaniach, z których udało mu się wygrać aż 46. Prowadzona przez niego drużyna z boiska pokonana schodziła do tej pory tylko 16 razy.

W sobotę Sevilla odniosła dziewiąte zwycięstwo w obecnym sezonie ligowym. Na własnym stadionie pokonała 3:2 Real Sociedad i zajmuje obecnie szóste miejsce w ligowej tabeli. Do drugiego obecnie Realu Madryt traci siedem punktów, ale należy pamiętać, że ma do rozegrania dwa spotkania więcej.

Kolejne spotkanie drużynę Julena Lopeteguiego czeka już w najbliższy wtorek (12 stycznia). W zaległym meczu 1. kolejki zmierzy się na Wanda Metropolitano z miejscowym Atletico Madryt.



