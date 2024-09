fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oficjalne składy na mecz Osasuna – FC Barcelona

FC Barcelona i Osasuna to drużyny, które przed sobotnim starciem dzieli różnica 10 punktów w tabeli La Liga. Katalończycy krocza od zwycięstwa do zwycięstwa, mając ich już siedem na koncie. Barca tym samym przystąpi do rywalizacji jako lider rozgrywek. Tymczasem zespół z Pampeluny ma jedenaście oczek, będąc od dwóch spotkań bez porażki.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w sobotni wieczór po raz drugi w tym roku. W starciu ze stycznia górą była Barcelona, która wygrała skromnie 1:0 po bramce Vitora Roque. Blaugrana ogólnie zwyciężyła w każdym z sześciu ostatnich spotkań przeciwko Osasunie.

Gospodarze przystąpią do rywalizacji bez takich graczy jak: Iker Munoz czy Kike Barja. Z kolei w zespole Hansiego Flicka nie będą mogli wystąpić: Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujio, Andreas Christensen, Marc Bernal, Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez i Dani Olmo.

Osasuna do starcia podejdzie, mając za sobą podział punktów z Valencią (0:0). Kolejke wcześniej pokonała natomiast Las Palmas (2:1). Z kolei Katalończycy wygrali ostatnio z Getafe (1:0). Tym samym odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo od porażki z AS Monaco (1:2) w Lidze Mistrzów. Blaugrana w międzyczasie zostawiła też w pokonanym polu Villarreal (5:1).

Składy na mecz ósmej kolejki La Liga. Osasuna – FC Barcelona:

Osasuna: Sergio Herrera – Juan Cruz, Boyomo, Catena, Jesus Areso, Aimar Oroz, Lucas Torro, Pablo Ibanez, Bryan Zarragoza, Ruben Garcia, Budimir

FC Barcelona: Inaki Pena – Gerard Martin, Pau Cubarsi, Sergi Dominguez, Kounde, Pedri, Eric Garcia, Pablo Torre, Pau Victor, Ferran Torres, Lewandowski.

