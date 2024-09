Real Madryt ma zamiar w przyszłym roku kontynuować swój plan budowy drużyny nie do pokonania. Fichajes.net przekazał wieści, jakie Królewscy mają trzy cele transferowe.

Davies, Musiala i Rodri na radarze Realu Madryt

Real Madryt znany jest z tego, że na wzmocnieniach nie oszczędza. Nawet jeśli pozyskuje piłkarzy na zasadzie wolnych transferów, to wydaje krocie na prowizje dla menedżerów zawodników na pensje. Wygląda na to, że w 2025 roku sternicy Los Blancos mogą kontynuować swoje mocarstwowe plany związane z budową mocnej drużyny.

Fichajes.net przekazał informacje na temat trzech głównych celów transferowych giganta La Liga. Jeśli transakcje dojdą do skutku, to śmiało będzie można stwierdzić, że Real sfinalizuje trzy hity transferowe.

Transfery mogące kosztować fortunę

Pierwszym celem Królewskich jest Alphonso Davies. Zawodnik aktualnie broni barw Bayernu Monachium. 23-latek jednak od dłuższego czasu jest przymierzany do hiszpańskiej ekipy. Decyduje o tym niezwykła wszechstronność Daviesa, a także jego szybkość. Obecna umowa piłkarza z Bawarczykami obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i reprezentant Kanady nie ma zamiaru podpisać nowego kontraktu z klubem z Bundesligi.

Kolejnym graczem łączonym z przeprowadzką do Realu, jest Jamal Musiala. Reprezentant Niemiec mógłby w ekipie z Madrytu wzmocnić środek pola, co w kontekście zakończenia kariery przez Toni Kroosa nie może dziwić. Jednym z wyzwań Realu na kolejne sesje transferowe jest znalezienie następcy do byłego reprezentanta kraju. Musiala jest wyceniany na 180 milionów euro, ale nawet taka kwota nie odstrasza prezydenta Florentino Pereza.

Realny scenariusz zakłada też, że klub z Madrytu spróbuje pozyskać nowego defensywnego pomocnika. Na celowniku Realu znajduje się Rodrigo Hernandez, broniący aktualnie barw Manchesteru City. Rodri ma co prawda umowę do 2027 roku z klubem z Premier League. Mimo wszystko mistrzowie La Liga chcieliby spróbować pozyskać piłkarza, który jest wyceniany na 130 milionów euro.

