IMAGO / Ulmer/Teamfoto Na zdjęciu: Santi Mina

Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Andaluzji skazał w czwartek Santiego Minę na cztery lata więzienia

To kara za wykorzystanie seksualne kobiety, do którego Hiszpan dopuścił się w 2017 roku

Piłkarz Celty Vigo spędził ostatni sezon w saudyjskim Al-Shabab, gdzie dzielił szatnię z Grzegorzem Krychowiakiem

Sąd bez litości dla Santiego Miny

Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Andaluzji nie okazał litości i podtrzymał surową karę dla Santiego Miny. Hiszpański piłkarz został skazany na cztery lata więzienia. Jest to kara za wykorzystanie seksualne kobiety w miejscowości Mojacar. Do przestępstwa doszło w 2017 roku, w kamperze zaparkowanym w pobliżu klubu nocnego. Jednocześnie sąd uniewinnił kolegę Miny, również piłkarza, Davida Goldara. To z nim ofiara utrzymywała kontakty seksualne, gdy doszło do napaści ze strony Miny.

27-latek jest zawodnikiem Celty Vigo. Niedawno wrócił do treningów z drużyną; jego kontrakt obowiązywał pierwotnie do 2023 roku. Galisyjski klub próbował już jednak dystansować się od podopiecznego, przez co ten poprzedni sezon spędził w saudyjskim Al-Shabab. Tam dzielił szatnię z Grzegorzem Krychowiakiem.

Zobacz też: Newcastle poznało cenę za skrzydłowego.