Na zdjęciu: Harvey Barnes

Newcastle United od dłuższego czasu zabiegało o transfer Harveya Barnesa

Leicester City oczekuje za swojego podopiecznego 44 miliony euro

Anglik zastąpi w zespole Srok Allana Saint-Maximina. Ten najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej

Barnes wyceniony. Anglik zostanie w Premier League

Niebawem w Newcastle United dojdzie do przetasowań w składzie. Sroki od dłuższego czasu interesują się Harveyem Barnesem. Eddie Howe uważa, że angielski skrzydłowy mógłby wnieść wiele jakości do jego zespołu, który przygotowuje się do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Rzecz jasna, sam Barnes również otwarcie patrzy na możliwość przeprowadzki do St. James’ Park. Preferuje grę w europejskich pucharach nad występy w Championship z Leicester City.

Jak donosi Sky Sports, obie strony zgodziły się, co do kwoty odstępnego, oscylującej wokół 44 milionów euro. Jednocześnie Newcastle pracuje nad sprzedażą Allana Saint-Maximina do Arabii Saudyjskiej. Ten ruch ma dać Srokom około 46 milionów euro, co pozwoli nie tylko zamortyzować przenosiny gracza Leicester, ale i zmieścić się w zasadach finansowego fair play. Obecnie kluby rozmawiają już tylko na temat sposobu płatności i ewentualnych rat.

Barnes w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i trzy asysty.

