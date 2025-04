Lewandowski i Barcelona z nadziejami! Polak wróci na hitowy mecz?

Robert Lewandowski nabawił się urazu mięśnia i opuści najbliższe mecze Barcelony. W klubie panuje wiara, że wróci do zdrowia na rewanżowy hit z Interem Mediolan - twierdzi Toni Juanmarti.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wróci na rewanż z Interem?

Robert Lewandowski nie dokończył sobotniego meczu z Celtą Vigo. Poprosił o zmianę, kiedy to poczuł wyraźny ból w związku z odniesionym urazem. Barcelona przeprowadziła już szczegółowe badania i potwierdziła, że polski napastnik nabawił się kontuzji mięśnia w lewej nodze. Z oficjalnego komunikatu nie wybrzmiało, jak długo potrwa jego pauza, natomiast termin powrotu do gry zależy od tempa leczenia.

Media sugerują, że absencja Lewandowskiego potrwa nawet kilka tygodni. To potężne osłabienie Barcelony, której jest przecież najskuteczniejszym zawodnikiem. Sam Polak również ma czego żałować, bowiem walczy o tytuł króla strzelców La Ligi i Ligi Mistrzów.

Zobacz również: Robert Lewandowski między młotem a kowadłem

Otoczenie Barcelony wraz z samym napastnikiem wierzą, że uda się szybko postawić go na nogi. Lewandowski przyzwyczaił do tego, że jego organizm regeneruje się fantastycznie. Klub kategorycznie nie wyklucza, że ten będzie mógł wystąpić w rewanżu z Interem Mediolan, do którego dojdzie 6 maja.

Zarówno FC Barcelona jak i środowisko Roberta Lewandowskiego nie wyklucza całkowicie jego występu w rewanżowym meczu z Interem. [@tjuanmarti] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) April 20, 2025

Lewandowski na pewno opuści pierwszy półfinałowy mecz z Interem Mediolan, a także finał Pucharu Króla z Realem Madryt. W lidze nie wystąpi natomiast w starciach z Mallorcą i Realem Valladolid. Hansi Flick w jego miejsce szykuje do gry Ferrana Torresa lub Daniego Olmo.

36-latek jest niesamowitą wartością dla Dumy Katalonii. W 48 meczach tego sezonu zgromadził w sumie 40 bramek oraz 3 asysty.