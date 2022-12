PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Już w najbliższą sobotę do rywalizacji po mundialowej przerwie wróci FC Barcelona. Duma Katalonii do drugiej części sezonu przystąpi z ogromnymi ambicjami. Robert Lewandowski ma nadzieję, że drużyna spełni oczekiwania kibiców, ale jednocześnie podkreśla, że o zdobycie trofeów nie będzie łatwo.

Robert Lewandowski wierzy, że razem z Barceloną zakończy obecny sezon z trofeami

Reprezentant Polski w wywiadzie dla Mundo Deportivo przyznał, że był zaskoczony reakcją kibiców Barcelony na jego osobę

Lewandowski jest gotowy wypełnić swój kontrakt z katalońskim klubem

O każdy tytuł będzie trudno

FC Barcelona prowadzi obecnie w tabeli La Liga, ale pożegnała się już z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Na pocieszenie pozostała jej rywalizacja w Lidze Europy, gdzie czeka ją dwumecz z Manchesterem United. O zbliżającej się drugiej części w wywiadzie dla “Mundo Deportivo” mówił Robert Lewandowski.

– Po czterech miesiącach spędzonych w Barcelonie, a teraz po powrocie z mistrzostw świata, wiemy, że mamy szanse na zdobycie tych tytułów. Oczywiście musimy o tym myśleć, ale o każdy tytuł będzie trudno. Mam nadzieje, że uda nam się sięgnąć po tytuły i będziemy szczęśliwi, ale w Europie musimy najpierw myśleć o meczach przeciwko Manchesterowi United, które będą bardzo trudne – powiedział Lewandowski.

– Wiemy, jakie błędy popełniliśmy w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi i Interowi, a teraz musimy myśleć o tym, co musimy poprawić, czego nie udało nam się zrobić dwa miesiące temu, szczególnie w Lidze Mistrzów. W La Liga prowadzimy, a trzy najbliższe mecze będą dla nas bardzo ważne, aby utrzymać się na prowadzeniu. Musimy się do nich przygotować, a także do reszty sezonu, który będzie długi – dodał.

Wsparcie kibiców

Lewandowski był również pytany o to, czy był zaskoczony takiego zainteresowaniem i wsparciem ze strony kibiców po przenosinach do katalońskiego klubu: – Tak, ponieważ fani wspierają mnie od pierwszego dnia i to wiele dla mnie znaczy. Kiedy jestem na boisku, czasami czuję się zmęczony, ale widząc ludzi, którzy mnie dopingują, to wszystko sprawia, że mam więcej sił. Wsparcie, jakie otrzymuję na stadionie, a także w mieście jest niesamowite. To dzieje się zarówno w Barcelonie, jak i innych miastach. Nawet na mistrzostwach świata widziałem wielu fanów Barcelony, a to wiele znaczy.

Do końca kontraktu

Kapitan reprezentacji Polski jest związany z Barceloną umową do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia jej o kolejny rok. Lewandowski zapewnia, że jest gotowy na jego wypełnienie.

– Tak, oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że będę gotowy i będę w dobrej formie, tak jak teraz. Kiedy miałem 30 lub 32 lata chciałem grać jeszcze trzy lub cztery lata na wysokim poziomie. Dlatego robię wszystko, by być jak najdłużej w pełni sił. Tak długo jak będę sprawny i będę chciał zdobywać tytuły, będę tutaj – dodał.

