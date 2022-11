🚨 NEW ALL-TIME RECORD for most players (17) from a single club to participate in a single edition of the #FIFAWorldCup!



ter Stegen

R Araujo

Sergio

O Dembélé

Pedri

Lewandowski

Ansu Fati

Ferran

Memphis

Christensen

Jordi Alba

F de Jong

Raphinha

Kounde

Eric

Balde

Gavi#ForçaBarça