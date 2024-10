Rekord bramek La Liga w sezonie. Czy Lewandowski ma szanse?

Robert Lewandowski strzela gola za golem w obecnych rozgrywkach. Jednak rekord bramek La Liga w jednym sezonie jest naprawdę imponujący. Czy Polak da radę go dogonić?

Rekord bramek La Liga w jednym sezonie

Rekord bramek La Liga w jednym sezonie ustanowił Leo Messi, który strzelił 50 goli w kampanii 2011/2012. Wówczas Argentyńczyk trafiał do bramki średnio co 65 minut, rozgrywając łącznie 37 meczów. Drugim wynikiem w historii jest występ Cristiano Ronaldo w sezonie 2014/2015, gdy Portugalczyk zdobył aż 48 bramek w 35 spotkaniach. Portugalczyk pokonywał bramkarzy średnio co 64,5 minuty.

Najlepsi strzelcy La Liga w jednym sezonie

Zawodnik Gole Sezon Lionel Messi 50 2011-12 Cristiano Ronaldo 48 2014-15 Lionel Messi 46 2012-13 Cristiano Ronaldo 46 2011-12 Lionel Messi 43 2014-15 Luis Suárez 40 2015-16 Cristiano Ronaldo 40 2010-11 Hugo Sánchez 38 1989-90 Telmo Zarra 38 1950-51 Lionel Messi 37 2016-17 Dane na 31/10/2024

Jak widać, czołówkę zdominowały dwa nazwiska. W pierwszej dziesiątce tej klasyfikacji Lionel Messi pojawia się aż cztery razy, zaś Cristiano Ronaldo trzykrotnie. Oprócz tego wybitne liczby osiągnęli Luis Suarez, Hugo Sanchez oraz Telmo Zarra.

Robert Lewandowski mknie po koronę króla strzelców

W sezonie 2024/2025 Robert Lewandowski ma 14 bramek w 11 meczach La Liga (stan na 31/10/2024). Oznacza to, że Polak zdobywa średnio 1,27 gola na mecz. Jeśli napastnik Barcelony utrzymałby skuteczność na tym poziomie, to zakończyłby rozgrywki z 48 bramkami.

Oczywiście będzie to bardzo trudne zadanie dla kapitana reprezentacji Polski. Natomiast wejście do czołowej dziesiątki klasyfikacji najlepszych strzelców w jednym sezonie jest jak najbardziej prawdopodobne. Lewandowski potrzebuje do tego zdobycia 24 goli w 27 pozostałych meczach.

