Klasyk ponownie dla Realu. Czwarta porażka z rzędu Barcelony

Real Madryt pokonał Barcelonę 3:2 w meczu 32. kolejki La Ligi i praktycznie zapewnił już sobie mistrzostwo Hiszpanii. Ze statystycznego punktu widzenia była to czwarta porażka z rzędu Barcy w El Clasico. Pod lupę oczywiście bierzemy spotkania oficjalne. Jak poinformował Pedro Martin, Xavi Hernandez tym samym przeszedł do historii jako niechlubny rekordzista. To bowiem druga taka sytuacja w historii.

Duma Katalonii serię czterech przegranych z rzędu z jednym trenerem u sterów zanotowała również podczas wojny, w latach 1935-1940. Wówczas drużyną Blaugrany opiekował się Irlandczyk Patrick O’Connell. Tak źle więc nie było od ponad osiemdziesięciu lat. Przypomnijmy, że FC Barcelona w poprzednim tygodniu odpadła z Ligi Mistrzów po tym, jak w rewanżu uległa Paris Saint-Germain (1:4) i roztrwoniła przewagę.

Klub z Camp Nou nie ma zatem już szans na żaden puchar w obecnym sezonie. Xavi Hernandez kilka miesięcy temu zapowiedział, że wraz z końcem kampanii ustąpi ze stanowiska, choć jego przyszłość nie jest jeszcze pewna. Spekuluje się, że 44-latek może pozostać na posadzie szkoleniowca Barcy jeszcze przez przynajmniej rok.