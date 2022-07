Pressfocus Na zdjęciu: Eder Militao

Real Madryt kontynuuje proces zabezpieczania się na przyszłość, przedłużając kontrakty z czołowymi piłkarzami. Nową umowę otrzymał właśnie Eder Militao.

Brazylijski środkowy obrońca od 2019 r. występuje w Realu Madryt

Początki miał niełatwe, ale od dłuższego czasu jest ważną postacią w centrum defensywy

Nowy kontrakt Edera Militao obowiązywał będzie do 30 czerwca 2028 r.

Eder w Realu do 2028 r.

Założenia władz Realu Madryt od dłuższego czasu są takie, aby kontrakty najważniejszych piłkarzy obowiązywały możliwie jak najdłużej. Stąd w ostatnim czasie nowe umowy z Królewskimi podpisali Vinicius Junior i Rodrygo. Teraz do tego grona dołącza Eder Militao, który związał się z klubem z Santiago Bernabeu aż do 30 czerwca 2028. Podobnie jak w przypadku jego rodaków, do kontraktu dołączono odstraszającą klauzulę wykupu w wysokości miliarda euro!

22-krotny reprezentant Brazylii do Realu dołączył latem 2019 r. z FC Porto za 50 mln euro. Początkowo w stolicy Hiszpanii szło mu jak po grudzie, ale już w sezonie 2020/2021 było mu dane udowodnić swoją wartość. W związku z poważnymi kontuzjami oraz długą przerwą w grze Sergio Ramosa oraz Raphaela Varane, to właśnie Eder Militao wespół z Nacho Fernandezem stanowił o sile defensywy Królewskich.

Z kolei w poprzednim sezonie, gdy w Madrycie nie było już ani Hiszpana (odszedł do PSG), ani Francuza (przeniósł się do Manchester United), to właśnie Brazylijczyk stał się liderem obrony Realu, wygrywając z tym klubem La Ligę oraz Ligę Mistrzów. We wszystkich rozgrywkach, 24-letni defensor wystąpił w 50 meczach, podczas gdy w dwóch poprzednich sezonach zaliczył 41 gier.

