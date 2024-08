Real pod wrażeniem. Nowy nabytek zaimponował

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real - Milan

Real Madryt: nowa gwiazdka ze świetnym wejściem do drużyny

Real Madryt nie szaleje na rynku transferowym. Przynajmniej nie pod względem ilościowym. W stolicy Hiszpanii zameldowali się tylko dwaj nowi piłkarze, Kylian Mbappe i Endrick. Niewykluczone, że Królewscy sprowadzą jeszcze Alphonso Daviesa, ale negocjacje z Bayernem Monachium nie należą do najłatwiejszych.

Przygotowania do nowego sezonu już trwają – madrytczycy mają za sobą cztery spotkania towarzyskie. Los Blancos pokonali Albacete i Chelsa, natomiast w starciach z Milanem i Barceloną zanotowali porażki. W tych meczach nie oglądaliśmy Kyliana Mbappe, który w nowym klubie ma zadebiutować dopiero w starciu o Superpuchar Europy.

Pierwsze minuty w koszulce Realu zaliczył natomiast Endrick. Brazylijczyk wystąpił w rywalizacji z Milanem (45 minut) i w pojedynku z Barceloną (67 minut). Wprawdzie w obu starciach nie udało mu się zdobyć bramki ani zanotować asysty, ale jego wejście do zespołu jest oceniane niezwykle pozytywnie. – Endrick będzie potrzebował czasu, aby przystosować się do systemu Realu Madryt, ale wrażenie, jakie sprawił w okresie przygotowawczym, było wspaniałe – pisze Jorge Picon z Relevo.

Endrick został sprowadzony za 47,5 miliona z Palmeiras. 18-latk to przyszłość Królewskich. W tym sezonie Brazylijczyk będzie powoli wprowadzany do drużyny i trudno spodziewać się, by regularnie pojawiał się w pierwszym składzie.