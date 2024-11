fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Real woli Mbappe od Viniciusa?

Real Madryt w trakcie letniego okienka transferowego sprowadził Kyliana Mbappe, o którym Florentino Perez marzył od wielu lat. Jego przybycie miało sprawić, że Królewscy będą nieosiągalni dla rywali w La Liga i Lidze Mistrzów. Rzeczywistość okazała się brutalna, bowiem hiszpański gigant notuje poważny kryzys, a ostatnie rozczarowujące wyniki sprawiają, że posada Carlo Ancelottiego nie jest pewna. Władze klubu muszą poradzić sobie z licznymi problemami, które uwidoczniły chociażby porażki z Barceloną czy Milanem.

Dotychczasowa przygoda Mbappe na Santiago Bernabeu nie może być zaliczana do udanych. Z konieczności występuje on w roli środkowego napastnika, choć przez wiele lat w Paris Saint-Germain był przyspawany do lewej strony boiska. Tam w Madrycie gra natomiast Vinicius Junior, w którego Real do tej pory intensywnie inwestował. Obaj zawodnicy dysponują niesamowitymi umiejętnościami, ale nie są w stanie współpracować, gdyż najlepiej radzą sobie na tych samych pozycjach.

Ten temat jest intensywnie omawiany w hiszpańskich mediach. W programie “El Larguero” padła teza, że Real Madryt chce długofalowo postawić na Mbappe, pod którego będzie podporządkowany cały zespół. Stawia to pod znakiem zapytania przyszłość Viniciusa Juniora, który latem był kuszony astronomicznymi zarobkami w Arabii Saudyjskiej. Królewscy mogą więc poświęcić Brazylijczyka, aby w pełni odblokować Mbappe, który ich zdaniem ma większy potencjał – sportowy oraz marketingowy. Nie będzie to jednak łatwa decyzja, a klub obawia się, że nie uda się jej uniknąć.