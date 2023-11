Jude Bellingham to w tym sezonie zdecydowanie najlepszy zawodnik Realu Madryt. W jednym z ostatnich meczów zwichnął bark, przez co musiał pauzować. Jednak najnowsze informacje w jego sprawie są pozytywne.

Źródło: AS

IMAGO / Alberto Gardin Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham czyni postępy i powoli wraca do treningów

Anglik ma być gotowy na mecz Realu Madryt z Cadiz

To dobre wieści dla Carlo Ancelottiego

Jude Bellingham wróci na mecz Realu Madryt z Cadiz

W sezonie 2023/2024 Real Madryt jest jedną z najbardziej pechowych drużyn. Królewscy od początku sezonu muszą się mierzyć z kontuzjami kluczowych piłkarzy. Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek na wiele miesięcy wypadli Eder Militao i Thibaut Courtois. Natomiast w ostatnim czasie urazów doznali m.in. Eduardo Camavinga, Vinicius Junior i Jude Bellingham.

Na szczęście dla Carlo Ancelottiego przerwa Anglika nie potrwała zbyt długo. W tym przypadku pomogła przerwa reprezentacyjna, podczas której gwiazdor mógł spokojnie dojść do siebie, nie opuszczając meczów. Według informacji dziennika AS najskuteczniejszy piłkarz Realu Madryt w tym sezonie ma wrócić na mecz z Cadiz, który odbędzie się w niedzielę (26 listopada). Oprócz tego gotowy na to spotkanie ma być Dani Ceballos.

