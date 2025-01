Associated Press / Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - RCD Mallorca

Real nie dał Mallorce większych szans

W drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii doszło do starcia Real Madryt – RCD Mallorca. Faworytem tego spotkania byli oczywiście Królewscy, którzy w poniedziałek rozbili Deportivo Minerę w 1/16 finału Copa del Rey. Podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali aż 5:0, natomiast Los Bermellones zaliczyli sensacyjną porażkę 00:3 z Pontevedrą. Na zwycięzcę czwartkowej rywalizacji na King Abdullah Sport City czekała już FC Barcelona.

Wideo: zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Los Blancos w pierwszej połowie nie zdołali sforsować świetnie zorganizowanej defensywy ekipy z Majorki. Znakomicie spisywał się Dominik Greif – Słowak zatrzymał pięć strzałów piłkarzy z Madrytu. Dopiero po zmianie stron Real znalazł sposób na golkipera rywali. Jednak akcja, która doprowadziła do bramki, nie należała do najbardziej efektownych. Najpierw Rodrygo trafił w słupek, a później Kylian Mbappe wypalił prosto w Greifa. Dopiero druga dobitka znalazła drogę do siatki, a z gola cieszył się Jude Bellingham.

🔥 𝐉𝐔𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆𝐇𝐀𝐌 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐈𝐀𝐓𝐊𝐈! 🔥



Anglik wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywala i wpakował piłkę do bramki! ⚽️👏



Real Madryt bliżej finału Superpucharu Hiszpanii! 🏆 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/cWmc0VuWAu — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 9, 2025

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Real zdobył drugą bramkę. Dominika Greifa zaskoczył… Martin Valjent – słowacki defensor niefortunnie przeciął podanie Brahima Diaza i skierował piłkę do własnej siatki. Chwilę później madrytczycy ustalili wynik na 3:0. Lucas Vazuez dorzucił z prawej flanki, a dośrodkowanie zamknął Rodrygo. Mistrz Hiszpanii zasłużenie wygrał i awansował do finału Superpucharu Hiszpanii. Rywalem Królewskich będzie FC Barcelona.

𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐲𝐭 𝟑:𝟎 𝐑𝐂𝐃 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐜𝐚



Królewscy ustalają wynik spotkania w doliczonym czasie gry! 🔥



90'+2 Martin Valjent (samobójcze trafienie) ⚽️🫣

90'+5 Rodrygo (Lucas Vázquez) ⚽️



Czeka nas El Clásico w finale Superpucharu Hiszpanii! 🏆 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/cdIWw3Jr6B — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 9, 2025

Real Madryt – RCD Mallorca 3:0 (0:0)

Jude Bellngham 63′, Martin Valjent 90+3′ (sam.), Rodrygo 90+5′