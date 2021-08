Federico Valverde podpisał we wtorek nowy kontrakt z Realem Madryt. Królewscy wiążą z 23-letnim Urugwajczykiem przyszłość i postanowili zatrzymać go na dłużej w zespole. Nowa umowa będzie obowiązywała do 2027 roku.

Real Madryt w oficjalnym komunikacie poinformował we wtorek o podpisaniu nowego kontraktu z Federico Valverde. Umowa będzie obowiązywała do 2027 roku

Dotychczasowy kontrakt urugwajskiego pomocnika obowiązywał do 2025 roku

Valverde w pierwszej drużynie Realu Madryt wystąpił do tej pory 104 razy

Valverde do 2027 roku w Realu

Dotychczasowa umowa środkowego pomocnika Realu Madryt obowiązywała do 2025 roku, ale klub z Santiago Bernabeu już teraz osiągnął z nim porozumienie w sprawie przedłużenia współpracy. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku i jest to aktualnie najdłuższa umowa w Realu Madryt.

Valverde do Madrytu trafił w 2016 roku za pięć milionów euro z Penarolu Montevideo. Początkowo występował w zespole Castilli. Na swoim koncie ma również roczne wypożyczenie do Deportivo La Coruna (2017/18). Do kadry pierwszego zespołu Królewskich został na stałe włączony latem 2018 roku. Od tamtej pory rozegrał, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, 104 spotkania, zdobywając pięć bramek i dokładając sześć asyst.

Valverde to kolejny zawodnik, który w ostatnich miesiącach podpisał nowy kontrakt z klubem. Podpisy pod nowymi umowami składali Luka Modrić (2022), Lucas Vazquez (2024), Nacho Rodriguez (2023), Dani Carvajal (2025), Thibaut Courtois (2026) i Karim Benzema (2023).

Zobacz także: Real Madryt ogłosił komunikat ws. przyszłości Courtoisa