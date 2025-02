Real Madryt z plagą kontuzji. Dobre sygnały ws. powrotu Rudigera

Antonio Rudiger w ostatnim meczu doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Przerwa w grze miała potrwać ok. trzech tygodni. Jak podaje Relevo obrońca może wrócić znacznie szybciej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger może wrócić na boisko po 10 dniach przerwy

Real Madryt w ubiegły weekend dość niespodziewanie zgubił punkty w lidze. W konfrontacji z Espanyolem podopieczni Carlo Ancelottiego zostali skarceni za swoją nieskuteczność, przegrywając (0:1). Na dodatek już w pierwszym kwadransie gry stracili kolejnego zawodnika z powodu kontuzji. W 14. minucie boisko musiał opuścić Antonio Rudiger.

Reprezentant Niemiec doznał uraz mięśnia dwugłowego uda. Początkowo media sugerowały, że przerwa obrońcy potrwa ok. trzech tygodni. Natomiast nowe informacje ws. urazu Rudigera przekazał portal Relevo. Ich zdaniem w szatni Realu panuje przekonanie, że 31-latek wróci na boisko znacznie szybciej. Możliwe, że Carlo Ancelotti będzie mógł z niego skorzystać po 10 dniach przerwy.

Gdyby tak się stało, Real będzie mógł nieco odetchnąć z ulgą. Wielkimi krokami zbliża się derbowy mecz z Atletico Madryt oraz dwumecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Królewscy liczą przede wszystkim na to, że Rudiger będzie zdolny do gry w starciu z The Citiziens.

Szybszy powrót Rudigera to dobra wiadomość ze względu na komunikat, który Real opublikował we wtorek rano. Mistrz Hiszpanii poinformował, że kontuzji doznał David Alaba. W przypadku Austriaka na pewno nie zagra on w pierwszym meczu rundy play-off Ligi Mistrzów.

Los Blancos na ten moment zajmują 1. miejsce w La Liga z dorobkiem 49 punktów. Po ostatniej porażce przewaga nad Atletico stopniała do jednego punktu, zaś nad Barceloną do czterech oczek.