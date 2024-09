Real Madryt musi radzić sobie z plagą kontuzji. Z obozu "Królewskich" jednak napływa bardzo dobra informacja. Otóż powrót do zdrowia Jude'a Bellinghama przebiega pomyślnie i Anglik może zagrać już w najbliższym meczu ligowym - podaje "MARCA".

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Jude Bellingham może wrócić na najbliższy mecz Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie nie ma szczęścia do kontuzji. David Alaba, Dani Ceballos oraz Eduardo Camavinga są wykluczeni na dłużej. Podczas ostatniego meczu reprezentacyjnego urazu nabawił się również Eder Militao i nie będzie on do dyspozycji Carlo Ancelottiego w najbliższym meczu. W sprawie Ferlanda Mendy’ego, Aureliena Tchouameniego oraz Jude’a Bellinghama natomiast trwa walka z czasem.

Z informacji przekazanych przez „MARCA” dowiedzieliśmy się jednak o dobrych wiadomościach napływających z obozu Real Madryt. Otóż Carlo Ancelotti w najbliższy spotkaniu przeciwko Realowi Sociedad może mieć do dyspozycji właśnie Jude’a Bellinghama. Hiszpański dziennik uważa, że istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że reprezentant Anglii zostanie włączony do kadry „Królewskich”.

Wspomniane źródło dodaje, że powrót do zdrowia Jude’a Bellinghama przebiega lepiej, niż pierwotnie zakładano. Angielski pomocnik pod koniec sierpnia nabawił się urazu mięśniowego, który doskwiera mu do teraz. Jednak sytuacja 21-latka może wywołać chociaż delikatny uśmiech w Realu Madryt.

Wychowanek Birmingham i były gracz Borussii Dortmund w obecnym sezonie zaliczył dwa występy pod okiem Carlo Ancelottiego. W tym czasie Jude Bellingham zdołał raz zaliczyć asystę.

