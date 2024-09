Real Madryt ma problem. Dziewięć kontuzji

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlos Ancelotti

Real w opałach. Wiele absencji

Real Madryt rozpoczął sezon od triumfu w Superpucharze Europy, ale w La Liga zaliczył już dwa remisy. Do liderującej Barcelony ekipa Carlo Ancelottiego traci cztery punkty. Przewaga Blaugrany jest zauważalna, jednak Królewscy raczej spokojnie podchodzą do wydarzeń w rozgrywkach ligowych. W końcu to dopiero początek zmagań.

Zdecydowanie większym zmartwieniem są dla nich kontuzje. Obecnie aż dziewięciu zawodników madrytczyków zmaga się z urazami. W grupie piłkarzy wyłączonych z treningów są także największe gwiazdy i kluczowe postaci kadry. Kto znalazł się na liście absencji?

Eder Militão

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Aurélien Tchouaméni

Ferland Mendy

Dani Ceballos

Joan Martínez

David Alaba

Jacobo Ramon

Portal goal.com informuje, że najdłużej, oczywiście nie licząc Davida Alaby, może potrwać pauza Eduardo Camavingi, który nie wróci przed końcem września. Bellingham opuścił trzy ostatnie mecze, ale może być gotowy po przerwie reprezentacyjnej. Tchouaméni i Mendy także mogą wrócić w połowie miesiąca. Z kolei stan zdrowia Eder Militão jest aktualnie poddawany ocenie.

