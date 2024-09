fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real pewny kandydatury Xabiego Alonso

Carlo Ancelotti pracuje w Realu Madryt od 2021 roku. To niezwykle udany okres zarówno dla niego, jak i dla klubu, bowiem udało się dwukrotnie zdobyć Ligę Mistrzów oraz świętować dwa mistrzostwa Hiszpanii. Włoski szkoleniowiec jakiś czas temu podpisał nowy kontrakt, który wiąże go z ekipą z Santiago Bernabeu do 2026 roku. Była to reakcja na doniesienia łączące go z reprezentacją Brazylii, a także kolejnymi nazwiskami trenerów przymierzanych do pracy w Realu Madryt.

Najbliższa przyszłość Ancelottiego jest jasna – pragnie wypełnić kontrakt z Realem Madryt, a jedyną przeszkodą może być decyzja władz klubu o przedwczesnym zakończeniu współpracy. Dla 65-latka nie będzie to jednak najprawdopodobniej ostatnie miejsce pracy. Niedawno otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej, z której nie skorzystał. Ten kierunek pozostaje dla niego interesujący w przypadku rozstania z Realem. Główny plan Ancelottiego zakłada natomiast pozostanie w Madrycie tak długo, jak to tylko możliwe.

🚨 Ancelotti contempla Arabia como su próximo destino cuando deje el Madrid. Tiene una propuesta abierta muy importante. El Real Madrid sigue viendo en Xabi Alonso el sucesor ideal. pic.twitter.com/jongXUHKTX — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 6, 2024

Real Madryt jest przekonany, że idealnym następcą Ancelottiego będzie Xabi Alonso. W poprzednim sezonie Hiszpan udowodnił, że ma olbrzymi trenerski potencjał, zdobywając historyczny dublet z Bayerem Leverkusen. Nieoficjalnie mówiło się, że Królewscy byli gotowi pożegnać Ancelottiego już wcześniej, byle tylko zakontraktować Alonso. Ten postanowił jednak pozostać w Bayerze na kolejny sezon.