Arda Guler zaniepokojony. Co z pozycją piłkarza w Realu?

Arda Guler to jeden z tych zawodników, który jest mocno rozczarowany w Realu Madryt. Wpływ ma niezadowalająca ilość minut spędzonych na boisku. Wieści przekazał Fichajes.net.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler rozczarowany brakiem gry w Realu Madryt

Arda Guler to bez wątpienia jeden z tych zawodników, z którym wiązane są duże nadzieję. W tej kampanii reprezentant Turcji nie otrzymuje jednak tyle szans od Carlo Ancelottiego, ile by chciał. O rozczarowaniu zawodnika wieści przekazał serwis Fichajes.net. Źródło przekonuje, że po ostatnim meczu Realu Madryt z Celtą Vigo na Estadio Balaidos zwiększył się brak pewności siebie u Ardy Gulera. Chociaż stołeczna ekipa nie była w grze tak płynna, jak się tego po nie oczekuje, to jednak szkoleniowiec Los Blancos nie zdecydował się postawić na młodego tureckiego gracza.

Arda Guler w tej kampanii zaliczył 10 spotkań, spędzając jednak na boisku łącznie tylko 291 minut. To bilans zdecydowanie poniżej oczekiwań piłkarz, co sprawia, że przyszłość Turka w klubie z La Liga staje się coraz bardziej niepewna.

Co prawda kibice Realu wyrażają przekonanie, że Arda Guler powinien otrzymywać więcej szans. To jednak inne zdanie ma trener Królewskich, który woli stawiać na sprawdzone rozwiązanie w składzie.

Real kolejny mecz rozegra już we wtorkowy wieczór, mierzą się w roli gospodarza z Borussią Dortmund. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. 19-letni piłkarz ma nadzieję, że zaliczy trzeci występ w tym sezonie w Lidze Mistrzów.

