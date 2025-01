fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Alonso w Realu dopiero w 2026 roku?

Xabi Alonso zyskał w poprzednim sezonie status jednego z najbardziej pożądanych trenerów na świecie. Osiągnął z Bayerem Leverkusen historyczny sukces, zdobywając podwójną koronę i przerywając dominację Bayernu Monachium na niemieckim podwórku. Wydawało się, że taki wynik skłoni go do zmiany klubu i dołączenia do kogoś z europejskiej czołówki. Był głównym celem Liverpoolu czy Bayernu, ale odmówił, pozostając w szeregach Aptekarzy na kolejny sezon.

W obecnej kampanii Alonso potwierdza, że ma bardzo duże umiejętności i stać go na prowadzenie wielkiej ekipy. Real Madryt do dawna uważa go za wymarzonego następcę Carlo Ancelottiego. W ostatnich miesiącach media sugerowały, że po sezonie 2024/2025 Alonso trafi na Santiago Bernabeu. Teraz “Relevo” przekazuje, że Hiszpan może wylądować w Madrycie dopiero w 2026 roku.

Królewscy są zadowoleni z pracy Ancelottiego i widzą możliwość dalszej współpracy. Włochowi udało się zażegnać kryzys i stopniowo odbudowuje swoją pozycję w szatni. Wiele będzie zależało od rezultatu na koniec sezonu – jeśli Real zdobędzie jakieś trofeum, Ancelotti powinien wypełnić ważny do 2026 roku kontrakt.

Jak na to zapatruje się sam Alonso? Wizja dołączenia do Realu jest dla niego wiodąca, dlatego jest gotowy, aby cierpliwie poczekać na swoją szansę. Odrzuci letnie oferty, byle pozostać w Bayerze na jeszcze jeden sezon, a później przenieść się do Madrytu.