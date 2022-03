fot. PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Kylian Mbappe wygląda na to, że po zakończeniu trwającego sezonu trafi do Realu Madryt. Reprezentant Francji miał okazję poznać atmosferę panującą na Santiago Bernabeu w trakcie ostatniej rywalizacji PSG z Królewskimi w Lidze Mistrzów. Wypowiedział się na ten temat Casemiro.

Kylian Mbappe jest jednym z głównych celów Real na letnie okno transferowe

Francuz miał okazję zetknąć się z atmosferą panującą na stadionie Królewskich w trakcie meczu Ligi Mistrzów

Casemiro jest przekonany, że Mbappe musiał był pod wrażeniem przebudowanego Santiago Bernabeu

Casemiro o Mbappe

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z PSG tylko do końca czerwca tego roku. Według różnych doniesień zawodnik jest już “po słowie” z nowym klubem. Tymczasem Casemiro przekonywał ostatnio, że atmosfera na przebudowanym stadionie Los Blancos musiała zrobić wrażenie na mistrzu świata z 2018 roku.

– Jestem pewien, że Mbappe był pod wrażeniem, ponieważ ja jestem pod wrażeniem, bo widzę to każdego dnia. Czy wiem, że mówi się o Mbappe i Haalandzie w kontekście naszych wzmocnień? Nie są piłkarzami Realu Madryt i dlatego nie mogę nic powiedzieć na ten temat. To świetni zawodnicy, którzy udowodnili swoją wartość. Widzę, jak grają i jak strzelają gole. Bez wątpienia to bardzo dobrzy zawodnicy – mówił Brazylijczyk cytowany przez As.com.

Madrycki zespół rywalizował z PSG w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu Real okazał się ostatecznie lepszy. W pierwszym starciu paryżanie wygrali 1:0 po bramce zdobytej przez Mbappe. Francuz strzelił gola także w rewanżu. Aczkolwiek świetną partię zaliczył Karim Benzema, dzięki któremu to Los Blancos znaleźli się w ćwierćfinale elitarnych rozgrywek.

Czytaj więcej: Marca: Mbappe już podpisał kontrakt z Realem