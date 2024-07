Problemy kadrowe Barcelony. Gwiazdor opuści początek sezonu

Już za niecały miesiąc FC Barcelona rozpocznie sezon 2024/25 pod wodzą nowego trenera, Hansiego Flicka, meczem przeciwko Valencii na Estadio Mestalla. Mimo że do rozpoczęcia rozgrywek pozostało jeszcze kilka tygodni, Blaugrana już teraz zmaga się z problemami kadrowymi spowodowanymi kontuzjami.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: piłkarze FC Barcelony

De Jong wciąż leczy uraz i nie wiadomo, kiedy wróci do gry

Gavi wciąż nie jest gotowy do powrotu na boisko po poważnej kontuzji. Pedri również leczy uraz, którego nabawił się podczas Euro. Ronald Araujo będzie niedostępny przez cztery miesiące, co stanowi ogromne wyzwanie dla defensywy Barcelony.

Według dziennikarza Alexa Pintanela, również Frenkie de Jong może być niedostępny na mecz przeciwko Valencii. Pomocnik jest wyłączony z gry od kwietnia z powodu kontuzji kostki. Choć początkowo oczekiwano, że wróci do zdrowia na czas Euro, tak się nie stało.

Reprezentant Holandii nadal nie rozpoczął treningów przedsezonowych z resztą drużyny pod okiem Hansiego Flicka. Na początku tego miesiąca selekcjoner Oranje, Ronald Koeman, ujawnił, że de Jong jest poważnie zaniepokojony swoją kontuzją i jej poważnym charakterem. – Oczywiście rozmawiam z nim, dobrze się znamy. Wiem, że jest zaniepokojony swoją kontuzją. Jest poważna i musimy poczekać, jak się rozwinie. Życzę mu szczęścia i szybkiego powrotu do zdrowia, ale jeszcze nie jest gotowy do gry – mówił.

Raport wskazuje, że nie ma gwarancji, iż de Jong wróci do pełni sił na czas meczu z Valencią w przyszłym miesiącu. To z pewnością powód do niepokoju dla Barcelony, która mierzy się z ogromnymi problemami kadrowymi podczas okresu przygotowawczego.

