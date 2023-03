PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay doznał kontuzji mięśniowej w meczu z Gibraltarem

Gracz Atletico będzie musiał opuścić najbliższe kolejki w La Liga

Piłkarz skomentował swój uraz tuż po meczu

Memphis Depay wypada z powodu kontuzji. Problem dla Simeone

Podczas zgrupowania reprezentacji Holandii i domowego meczu z Gibraltarem Memphis Depay nabawił się kontuzji uda. Już w trakcie meczu gracz narzekał na dyskomfort, ale dopiero badania potwierdziły uraz, który uniemożliwia treningi i grę Holendrowi przez najbliższe co najmniej trzy tygodnie.

Tuż po meczu Depay komentował tak: To dla mnie trudny sezon, jest bardzo ciężki. To może być najtrudniejszy sezon w mojej dotychczasowej karierze. Ale niestety takie chwile są częścią kariery. Kiedy to minie, prawdopodobnie znów doświadczę dobrych momentów – mówił reprezentant Holandii.

Atletico Madryt potwierdziło dziś, że zawodnik ma kontuzję mięśnia uda i mimo niepodania dokładnego czasu przerwy, wszystko wskazuje na to, że może nie grać przez około trzy tygodnie.

