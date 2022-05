PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

Niestety, kolejny sezon hiszpańskiej ekstraklasy zbliża się do końca. Przedostatnia kolejka dała nam ostateczny skład reprezentantów La Ligi w Lidze Mistrzów, ujawniła nam też drugiego spadkowicza. Ach, no i sprezentowała nam mocarnego kandydata do miana największego paździerza kończącej się kampanii w pięciu najsilniejszych ligach w Europie.

Przedostatnia kolejka La Ligi dała Sevilli miejsce w Lidze Mistrzów, znamy też hiszpańską obsadę w Lidze Europy

Deportivo Alaves ostatecznie pożegnało się z elitą po porażce ze zdegradowanym już Levante

Punktami podzieliły się też zespoły Getafe i Barcelony. Mecz na Coliseum Alfonso Perez równie dobrze mógłby się nie odbyć, jako że oba zespoły podpisały wirtualny pakt o nieagresji

Liga Europy nie dla… półfinalisty Ligi Mistrzów. Znamy większość reprezentantów La Ligi w Europie

Każda kolejna kolejka odsłania nam coraz więcej kart względem najbliższego sezonu. Praktycznie rzecz ujmując, wiemy już praktycznie wszystko odnośnie europejskich pucharów. Sevilla, dzięki remisowi z Atletico, dołączyła do swych rywali i jest już pewna kolejnego roku w Lidze Mistrzów z rzędu. Dodatni bilans meczów bezpośrednich z Betisem sprawia, że rezultat ostatniego meczu Los Nervionenses w tym sezonie nie będzie miał znaczenia.

3 – Sevilla have now qualified for the Champions League in three consecutive seasons via LaLiga for the first time in their history. Merit. pic.twitter.com/EaY4duTVE5 — OptaJose (@OptaJose) May 15, 2022

A ich rywale zza miedzy też znają już swój los. W świetnym stylu pobili Granadę, ale to nie wystarczyło, by powrócić do elity. Pozostaje im Liga Europy, do której dotarli bardziej niż uczciwie, bo przecież z dwóch różnych dróg: ligowej i pucharowej. W tych samych rozgrywkach znajdzie się też miejsce dla Realu Sociedad. Baskowie pod koniec sezonu wzięli się w garść, a w niedzielę wygrali kluczowy mecz z bezpośrednim rywalem. Porażka Villarrealu z Txuri-urdin oznacza, że półfinalista tegorocznej Ligi Mistrzów wystąpi w najbliższej edycji Ligi Konferencji. I to jeśli zachowa czujność! Athletic zbliżył się do Żółtej Łodzi Podwodnej na zaledwie punkt, więc o grze w Europie zadecyduje ostatnia kolejka. Trudno tu zresztą przewidzieć najbardziej prawdopodobny scenariusz, bo obie ekipy zmierzą się z silnymi rywalami, którzy jednak nie mają już, o co grać. Los Leones czeka wyjazd na stadion Sevilli, zaś Villarreal odwiedzi Camp Nou.

100 – Real Betis have scored 100 goals in 55 matches this season in all competitions, reaching 100+ goals in a single campaign as a LaLiga team for the second time in their history, after achieving it in 1996/97 (102 goals in 53 matches). Show. pic.twitter.com/a42NuJCS8b — OptaJose (@OptaJose) May 15, 2022

“Mecz przyjaźni” Barcelony w Madrycie

Serdecznie współczuję każdemu, kto podobnie jak ja, zdecydował się poświęcić niespełna dwie godziny ze swego życia na spotkanie Getafe z Barceloną. Obie drużyny satysfakcjonował remis. Madrytczykom dawał on matematyczne utrzymanie, zaś Blaugranie wicemistrzostwo i udział w Superpucharze Hiszpanii. Mimo tego mogliśmy zakładać, że zobaczymy coś przypominającego choćby sportowe widowisko. Tymczasem przez 90 minut padły słownie cztery celne strzały – z czego aż trzy w wykonaniu Getafe. Żaden z nich nie był godny zapamiętania.

Duma Katalonii osiągnęła swój cel, a Xavi powtarza, jak mantrę: “pamiętajmy, gdzie byliśmy w listopadzie”. I ma pełną rację. Tyle, że jeśli naprawdę twierdzi, że drużynę stać na walkę o trofea, to czeka ją niezwykle intensywny presezon. Zarówno pod względem fizycznym, jak i planowo-finansowym. Drużyna ewidentnie bowiem przygasła w ostatnich tygodniach i fani liczą, że po odpowiednio przepracowanej pretemporadzie gracze będą mieli siłę, by pracować tak, jak miało to miejsce w starciach z Atletico czy Realem. Joana Laportę i Mateu Alemany’ego czeka zaś ciężka orka na rynku transferowym.

Dla porządku; w zimowym Superpucharze Hiszpanii Blaugrana zmierzy się z Realem Betis, zaś Real Madryt z Valencią. Możliwe zatem, że w finale czekać nas będzie El Clasico.

Levante żegna się z przytupem, Deportivo z rozczarowaniem

Jest przedostatnia kolejka, a ty walczysz o życie. Twoim rywalem jest – przynajmniej w teorii – ekipa słabsza, bo przecież zdegradowano ją pierwszą. Nie ma już przed sobą istotnych sportowych celów. Czy można wyobrazić sobie lepszy scenariusz w batalii o utrzymanie? Okazuje się, że można. I to jak!

Deportivo Alaves wyszło na prowadzenie, a jeszcze przed przerwą wynik mógł wskazywać na 2:0. Po przerwie zawodnicy Levante postanowili jednak pożegnać się z elitą z przytupem. Żaby wygrały 3:1, ciągnąc za sobą Basków do drugiej ligi. I tak, będę upierał się, że takie mecze, jak ten, udowadniają, jak trudno będzie pożegnać się z zespołem z Walencji.

Walka o utrzymanie trwa jednak nadal. Zamieszane są w nią cztery ekipy, a z najgorszej pozycji startuje Cadiz. Zespół ten czeka za tydzień… wyjazd do Alaves! Cóż, ostatnie wydarzenia udowodniły, że rywal grający bez presji to często rywal niewygodny.

