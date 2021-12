Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gerard Pique

Gerard Pique w rozmowie z hiszpańskim AS-em odpowiedział między innymi na pytanie, czy jest możliwy jego transfer do Realu Madryt. Zawodnik Blaugrany wypowiedział się też na temat ostatnich wyników Złotej Piłki.

Gerard Pique to wychowanek FC Barcelony

Drugą przygodę z ekipą z Camp Nou doświadczony defensor zaczął w 2008 roku, rozstając się wówczas z Man Utd

Obecny kontrakt piłkarza z Katalończykami wygasa latem 2024 roku

Pique jednoznacznie na temat ewentualnego transferu do Realu Madryt

Gerard Pique w tej kampanii wystąpił łącznie w 16 meczach, notując w nich dwa trafienia. Zawodnik został zapytany wprost, czy jest szansa na to, że kiedyś trafi do Realu Madryt. Odpowiedź była jednoznaczna.

– To absolutnie niemożliwe. Wolę umrzeć niż trafić do Realu – stwierdził 34-latek bez owijania w bawełnę w rozmowie z dziennikiem AS.

Niedawno stery nad ekipą z Camp Nou przejął Xavi. Piłkarz nie szczędził pochwał w kierunku nowego trenera Barcy. – Xavi wyznaczył nowe standardy jak wszyscy trenerzy. Stworzył zasady, których należy przestrzegać. Będziemy my posłuszni – zaznaczył Pique.

W końcu obrońca Barcy wypowiedział się an temat Lionela Messiego. – Od 16 lat dzieliliśmy szatnię. Leo jest dla mnie prawie jak brak. Jego odejście do PSG dla mnie było wyjątkowo trudne. Ostatnio zdobył Złotą Piłkę, udowadniając, że jest najlepszym piłkarzem w historii – mówił Pique.

Messi w poniedziałek po raz siódmy w historii otrzymał Złotą Piłkę. Argentyńczyk w plebiscycie France Football wyprzedził między innymi Roberta Lewandowskiego, czy Jorginho.

