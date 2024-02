fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Ferran Torres

Barcelona liczy na Ferrana Torresa

Miniony sezon był bardzo nieudany dla Ferrana Torresa, który ściągany był do Barcelony z myślą, że zostanie absolutną gwiazdą i liderem formacji ofensywnej. Miał on stanowić twarz rewolucji, do jakiej od pewnego czasu dochodzi na Camp Nou. Hiszpan znalazł się jednak na poważnym zakręcie i był kandydatem do opuszczenia klubu w trakcie minionego lata.

Torres naciskał, aby Barcelona dała mu jeszcze jedną szansę. Starał się przekonać Xaviego Hernandeza, co ostatecznie mu się udało. Choć Duma Katalonii rozważała jego sprzedaż, co zagwarantowałoby dość spore pieniądze i dałoby możliwość sprowadzenia większej liczby zawodników, zdecydowała się postawić właśnie na 23-latka.

Trwająca kampania układa się dla niego dużo lepiej. Choć nie jest pewniakiem do pierwszego składu, stara się wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję. We wszystkich rozgrywkach zgromadził 11 bramek i 4 asysty. Jest istotnym punktem drużyny, która niestety rozczarowuje. Kibice domagają się nawet postawienia na niego kosztem Roberta Lewandowskiego, którego skuteczność pozostawia wiele do życzenia.

Barcelona zmieniła nastawienie do wychowanka Valencii. Podczas nadchodzącego okienka transferowego nie zamierza go wypychać. W klubie pojawiła się nadzieja, że w przyszłości będzie jeszcze z niego ogromna pociecha.

