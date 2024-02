fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Rafał Gikiewicz przebywa na testach medycznych w Widzewie Łódź

Bramkarz od początku lutego pozostaje wolnym zawodnikiem

W ostatnich latach regularnie grał w Bundeslidze

Gikiewicz wraca do Polski. Wzmocni Widzew

Rafał Gikiewicz na początku lutego rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z tureckim Ankaragucu i dał do zrozumienia, że jest gotów na powrót do Polski. Media łączyły go z Wisłą Kraków, która ma do dyspozycji tylko jednego bramkarza. Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie 36-latek zasili szeregi Widzewa Łódź. Klub poinformował, że ten przebywa obecnie na testach medycznych.

Łodzianie stracili zimą Henricha Ravasa, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Nie udało się znaleźć bramkarza przed startem rundy wiosennej, lecz lada moment drużyna zostanie poważnie wzmocniona. Jeszcze w minionym sezonie Gikiewicz grał regularnie w Bundeslidze, a o jego dyspozycji mówiło się w samych superlatywach.

Rafał Gikiewicz przechodzi testy medyczne przed dołączeniem do Widzewa Łódź 🙌🏻 pic.twitter.com/LXOLA5mmv4 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) February 12, 2024

Bramkarz ma za sobą bardzo dobre lata. Kapitalnie spisywał się w barwach Unionu Berlin, z którym najpierw awansował do Bundesligi, a później utrzymał się w elicie. Wówczas przyznawał, że marzy o debiucie w reprezentacji Polski, do czego ostatecznie nie doszło.

