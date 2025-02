Pena stracił miejsce w składzie. Wiemy, jak zareagowała szatnia

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Piłkarze Barcelony wspierają Penę

Inaki Pena wciąż czuje się pokrzywdzony. Jego spóźnienie przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii zostało surowo ukarane, podobnie jak u Julesa Kounde. Jednak inni zawodnicy Barcelony nie doświadczyli podobnych konsekwencji za swoje błędy.

Jedna z rozmów między Flickiem a Peną odbyła się na boisku treningowym tuż po meczu z Getafe. Był to dotychczas ostatni występ hiszpańskiego golkipera. W spotkaniu uczestniczył również Wojciech Szczęsny, a niemiecki szkoleniowiec dał do zrozumienia, że to Polak zagra dwa kolejne mecze, a później podejmie decyzję, co dalej. Od tamtej pory 34-latek nie oddał miejsca w bramce.

Wychowanek La Masii ma przeżywać trudny okres. Zwłaszcza że przez całe życie czekał na taką szansę i uważa, że jego postawa na boisku nie uzasadnia całkowitego odsunięcia go od gry. Nie jest jedynym zawodnikiem, który nie rozumie decyzji Flicka, a choć wszyscy ją szanują, to nie ukrywają swoich wątpliwości.

Kapitanowie drużyny mieli zmotywować 25-latka do dalszej ciężkiej pracy i żeby nie poddawał się mimo trudnej sytuacji. Kilku doświadczonych piłkarzy miało go nawet zapytać, czy wydarzyło się coś więcej, co mogłoby wyjaśnić tak drastyczną decyzję Flicka.

