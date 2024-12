Pedri w wielkim stylu wraca do “klubu 100 milionów”. Znów jest wśród najlepszych

Pedri Gonzelez znów zachwyca fanów FC Barcelony, powracając do najlepszej formy. Według "Transfermarkt", pomocnik ponownie osiągnął wartość 100 milionów euro, podkreślając swoją wyjątkową klasę.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri wrócił na szczyt i znów jest warty 100 mln euro

Pedri Gonzalez, młody pomocnik FC Barcelony, przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej karierze. Pod wodzą Hansiego Flicka, który objął drużynę w tym sezonie, Kanaryjczyk na nowo odkrył swój talent. W roli kluczowego zawodnika środka pola Blaugrany, Pedri błyszczy zarówno techniką, jak i umiejętnością kontroli gry.

W obecnym sezonie Pedri jest jednym z najważniejszych graczy w drużynie. Dotychczas wystąpił we wszystkich meczach ligowych oraz Ligi Mistrzów zdobywając już 4 bramki. To identyczny dorobek, jak ten z poprzedniego sezonu. Co więcej, jego wpływ na grę Barcelony wykracza daleko poza liczby. Jest prawdziwym liderem na boisku.

Mecz przeciwko Atletico Madryt, choć zakończony porażką Blaugrany, pokazał pełnię talentu Pedriego. W obliczu jednej z najlepszych defensyw ligi Hiszpan zaprezentował się fenomenalnie, kontrolując tempo gry i zdobywając efektownego gola po współpracy z Gavim.

Powrót do elitarnego grona zawodników wartych 100 milionów euro jest również dowodem na to, jak wielką wartość Pedri ma nie tylko dla drużyny, ale i na rynku transferowym. Po spadku jego wartości w 2023 roku, gdy kontuzje odbiły się na jego formie, obecny sezon pokazuje, że 22-letni pomocnik wrócił na swoje miejsce wśród największych talentów.

Choć Pedri ma jeszcze kontrakt ważny do 2026 roku, władze Barcelony planują już jego przedłużenie. Klub wierzy, że pomocnik, będący jednym z kapitanów drużyny, przez wiele lat pozostanie filarem zespołu.