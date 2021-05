Zinedine Zidane od dłuższego czasu to obiekt zainteresowania mediów, które spekulują nad jego przyszłością. Opiekun Realu Madryt w tajemniczy sposób skomentował pogłoski o sobie.

Koncentracja na finiszu sezonu w La Lidze

Real Madryt na dwie kolejki przed końcem sezonu 2020/2021 w La Lidze, wciąż może obronić tytuł mistrza Hiszpanii. Nie jest jednak zależny od siebie. Ma na swoim koncie 78 punktów, dwa mniej od liderującego Atletico.

Priorytetem dla Zinedine’a Zidane’a jest jego zespół i to jak zagra, o czym przypomniał na konferencji prasowej. – Musimy patrzeć na to, co możemy kontrolować, czyli nasz mecz. Co do reszty, nie wiemy, co się wydarzy. Najważniejsze, żebyśmy my zdobywali punkty. Będziemy jutro rywalizować z bardzo trudnym rywalem i postaramy się dać z siebie wszystko – stwierdził francuski szkoleniowiec.

Zidane może opuścić Real Madryt

Media od miesięcy spekulują nad przyszłością trenera Realu Madryt i przypominają, że Zidane opuścił już raz Królewskich jako szkoleniowiec. 48-latek opowiedział jak zmieniły się jego relacje względem powrotu do drużyny w 2019 roku. – Zawsze to był wzajemny szacunek. I totalny szacunek. Sam byłem piłkarzem i dla mnie piłkarze są najważniejsi. Ta atmosfera, miejsce pracy, oni muszą czuć się dobrze. Tak tu jest. Mamy wobec siebie szacunek, pracujemy i chcemy robić dobre rzeczy. Wiemy, gdzie wszyscy jesteśmy – w najlepszym klubie na świecie. Każdy z nas coś tu pisze z tym wielkim klubem. To coś, co zostanie na zawsze. Dotyczy to wszystkich, którzy tu pracują – powiedział Francuz.

Kontrakt Zidane’a z Królewskimi wygasa w czerwcu 2022 roku. Trener Realu nie myśli jednak o przeszłości. – Nie wiem, co wydarzy się za 2-3 lata, więc wykorzystują każdą chwilę. Cieszę się każdym momentem, a najbardziej tymi z moimi zawodnikami. Gdy oglądam treningi zawodników, emocjonuję się, bo to uwielbiam. Ja jestem szczęśliwcem i wykorzystuję każdy moment – uznał 48-latek.

Dziennikarze drążyli temat jego pozostania w Madrycie, a sam zainteresowany odpowiadał dość tajemniczo i niejednoznacznie. – Nie wiemy, co wydarzy się potem, bo to jest Real Madryt – rzekł Zidane. – Nie widzę siebie dalej niż kolejny dzień. Zawsze tak było. Nie patrzę ani na przeszłość, ani na przyszłość. Liczy się teraźniejszość. Ona liczy się na maksa – zakończył szkoleniowiec Królewskich.

Przyszłość Zidane’a poznamy zatem najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu 2020/2021. To interesujący temat, ponieważ Francuz łączony jest między innymi z Juventusem, czy objęciem swojej narodowej reprezentacji. W niedzielę poprowadzi Real Madryt w wyjazdowej potyczce z Athletikiem Bilbao.

