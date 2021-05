Massimiliano Allegri jeszcze kilka dni temu wydawał się murowanym kandydatem do zastąpienia Andrei Prilo w szeregach Juventusu. Ciekawe doniesienia w sprawie przyszłości trenera pojawiły się natomiast na łamach Tuttosport. Podobny chętny na zatrudnienie Włocha jest również Real Madryt.

Real skontaktował się z trenerem z Toskanii

Massimiliano Allgeri od momentu, gdy rozstał się z klubem z Turynu, to pozostaje bez pracy w roli trenera. Ubiegłotygodniowe doniesienia ws. 53-latka dawały natomiast do zrozumienia, że Włoch wróci do Juve. Tymczasem ostatnio pojawiły się głosy związane z tym, że z Allegrim skontaktowali się przedstawiciele Królewskich.

Warto zaznaczyć, że Real już latem 2018 roku był zainteresowany zatrudnieniem włoskiego trenera, ale wówczas Allegri odmówił klubowi z Madrytu. Wygląda jednak na to, że Real nie zapomniał o zdolnym trenerze. Tajemnicą Poliszynela jest też to, że Włoch marzy pracy w dużym zagranicznym klubie.

Zizou wyląduje w Juve?

Gdyby okazało się natomiast, że z Realem współpracę zakończyłby Zinedine Zidane, to właśnie Francuz miałby przy takim obrocie wydarzeń objąć stery nad Juve. Utytułowany szkoleniowiec w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów, które obiegły świat, dał do zrozumienia, że sam nie wie, jaka czeka go przyszłość.

– Aktualnie nie wiem, co mnie czeka. Nie myślę o tym, co przyszłość pokaże. Nie myślałem nawet o niej wtedy, gdy według różnych opinii byłem bliski zwolnienia. Żyję z dnia na dzień i koncentruję się na teraźniejszości. Jutro czeka nas ważne spotkanie i tylko to nas interesuje. Nic więcej. W piłce nożnej można mieć kilkuletnie kontrakt, a i tak to niewiele znaczy, bo następnego dnia można zmienić pracę. Umowy nic nie znaczą – mówił Zidane.

