Youssoufa Moukoko jedną nogą jest już poza Borussią Dortmund. Klub nie powiedział jednak jeszcze ostatniego słowa i planuje przedstawić mu ofertę nowego kontraktu. Będzie to już ostatnia próba ze strony BVB. Jeśli Niemiec wciąż nie wyrazi zgody na pozostanie, latem odejdzie z klubu.

Youssoufa Moukoko latem stanie się wolny zawodnikiem

Borussia Dortmund ma nadzieję, że uda jej się przekonać zawodnika do przedłużenia umowy

O zakontraktowanie napastnika starają się FC Barcelona i Chelsea

Moukoko daleki od pozostania w Borussii

Yossoufa Moukoko jeszcze kilka sezonów temu postrzegany był za jeden z największych talentów młodego pokolenia. Przejście do drużyny seniorskiej, a także liczne urazy nieco jednak zweryfikowały młodego Niemca. Mimo to wciąż należy postrzegać go w kategorii niezwykle perspektywicznego gracza. Podobnie uważa Borussia Dortmund, która chciałby zatrzymać go w klubie.

Kontrakt 18-latka z BVB wygasa wraz z końcem sezonu, a obie strony dalekie są od osiągnięcia porozumienia w kwestii przedłużenia go. Wpływa na to również zainteresowanie ze strony europejskich gigantów. Niemiec jest gotowy na odejście do mocniejszego zespołu, w którym będzie otrzymywał więcej szans. Faworytem do zakontraktowania napastnika jest obecnie FC Barcelona.

❗️ Barcelona want to sign Youssoufa Moukoko in January, but it will be difficult given FFP. [@gerardromero] #fcblive pic.twitter.com/5Mhpet5jiP — barcacentre (@barcacentre) December 22, 2022

Dziennikarze Bilda przekazali, że choć w klubie panuje pesymizm, działacze nie złożyli jeszcze broni. Borussia Dortmund złoży Moukoko ostatnią już, poprawioną ofertę nowej umowy. Jeśli ona nie zostanie zaakceptowana, Niemiec będzie miał wolną drogę do odejścia.

W nowym kontrakcie ma pojawić się kwota opiewająca na sześć milionów euro pensji za sezon. To ponad trzykrotnie więcej, aniżeli wynoszą obecne zarobki napastnika. Trudno wyobrazić sobie, żeby Barca w obecnej sytuacji finansowej była w stanie zaoferować mu takie zarobki. Snajperem interesuje się również Chelsea.

