PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Portal Khel Now opublikował ranking dziesięciu najlepiej opłacanych trenerów piłkarskich w 2023 roku. Stawce przewodzi ze znaczną przewagą Diego Simeone z Atletico Madryt.

Portal Khel Now opublikował interesujące zestawienie. Przedstawia ono dziesięciu najlepiej zarabiających trenerów piłkarskich w 2023 roku. Wśród nich znajdują się reprezentanci czterech z pięciu czołowych lig piłkarskich.

Stawkę otwiera Simone Inzaghi, który w Interze Mediolan inkasuje 620 tysięcy euro miesięcznie. Włoch sięgnął z Nerazzurrimi po trzy trofea, choć przejęcie schedy po Antonio Conte to z pewnością nie było łatwe zadanie. Na dziewiątym miejscu znajduje się z kolei jedyny reprezentant Bundesligi. Julian Nagelsmann zarabia w Bayernie Monachium 666 tysięcy euro za miesiąc. Dzięki swojemu niezwykle bogatemu CV, Jose Mourinho wynegocjował w AS Roma stawkę rzędu 770 tysięcy euro.

Relatywnie nisko, bo na siódmej lokacie znajduje się zaś Carlo Ancelotti. Włoch, który niespodziewanie poprowadził Real Madryt do podwójnej korony w minionym sezonie, inkasuje 910 tysięcy za miesiąc pracy. To zastanawiające, zwłaszcza, że wyprzedza go… Brendan Rodgers. Kwestionowany od wielu miesięcy Anglik zarabia w Leicester City niemal milion euro – konkretnie 983 tysiące.

Pierwszą piątkę otwiera, z kolei, Massimiliano Allegri. Włoch, który miał być lekiem na całe zło Juventusu, przekonał Starą Damę do przelewania mu na konto 1,17 miliona euro co 30 dni. Jeszcze lepsze pieniądze zarabia inny były szkoleniowiec rekordowych mistrzów Serie A. Antonio Conte przybywał do Tottenhamu jako specjalista od trofeów. Nie zdołał jeszcze sięgnąć po żadne, ale i tak otrzymuje od Spurs półtora miliona.

Dwa najniższe stopnie podium należą do najlepszych, najbardziej medialnych i osiągających najwięcej sukcesów szkoleniowców. Juergen Klopp zarabia mniej więcej tyle, co Conte, z kolei Pep Guardiola otrzymuje od Manchesteru City 1,89 miliona euro co miesiąc.

Postać lidera klasyfikacji może zaskoczyć część kibiców. Na pierwszym miejscu zasiada bowiem wygodnie Diego Simeone. Ta informacja sama w sobie nie jest może szokująca. Ostatecznie Argentyńczyk zdołał na stałe wprowadzić Atletico Madryt do grona gigantów La Ligi. Wywalczył też z zespołem dwa mistrzostwa Hiszpanii i awansował do dwóch finałów Ligi Mistrzów. Faktem jest jednak, że “Cholo” inkasuje miesięcznie niemal dwa razy tyle, co drugi w zestawieniu Pep Guardiola – bo aż 3,33 miliona euro.

