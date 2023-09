fot. Imago/Sportinfoto Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Luka Modrić od początku sezonu jest w Realu Madryt tylko rezerwowym

Chorwat miał być zawiedziony swoją rolą po przedłużeniu umowy

Carlo Ancelotti zaznacza, że świadomie daje weteranowi więcej okazji do odpoczynku

“Będzie ważny także w tym sezonie”

Luka Modrić bardzo długo nie był pewny swojej przyszłości. Real Madryt zwlekał z negocjacjami w sprawie przedłużenia umowy, chcąc najpierw zabezpieczyć kontrakty innych zawodników. Wreszcie strony usiadły do rozmów i wypracowały porozumienie. Sam Chorwat naciskał na pozostanie na Santiago Bernabeu, odrzucając lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej.

Od początku sezonu 2023/2024 jest jednak tylko rezerwowym. Dotychczas trudno było sobie wyobrazić wyjściową jedenastkę bez Modricia. Teraz Carlo Ancelotti przeprowadza wymianę pokoleniową, wyraźnie stawiając na młodszych zawodników. Chorwat miał poczuć się tym urażony. Przed kolejnym meczem włoski szkoleniowiec zaznaczył, że weteran będzie otrzymywał swoje szanse.

– Kiedy Luka przedłużył umowę, wszyscy byli zadowoleni, także Luka. Wszyscy byli zgodni co do tej umowy. A czy zmieniła się jego rola? W pierwszych meczach tak, bo zagrał od początku tylko raz. Jednak teraz przy większym natężeniu spotkań będzie mieć większą rolę i pozostanie tak ważny, jak w poprzednich latach. Będzie ważny także w tym sezonie.

– Oczywiście, że rozmawiałem z nim o tym. Rozmawiałem z nim na początku sezonu i cały czas z nim rozmawiam. Musiał trochę wytrzymać, ale to normalne w okresie, gdy grasz jeden mecz w tygodniu. Dawałem też większe role młodym, by zobaczyć, co mogą dać – wyjaśniał.

Zobacz również: Kulesza skrócił listę do trzech nazwisk. Wśród nich jest nowy selekcjoner