Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Eder Militao

Eder Militao według najnowszych doniesień medialnych wkrótce podpisze nową umowę z Realem Madryt. AS twierdzi, że zawodnik ma parafować kontrakt z klubem z La Liga, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku.

Real Madryt po wygraniu Ligi Mistrzów myślami jest już przy przyszłości klubu

AS podaje, że władze Los Blancos chcą przedłużyć kontrakt z Ederem Militao

Obecna umowa Brazylijczyka obowiązuje do 2025 roku

Real Madryt nie chce się zachłysnąć sukcesem

Eder Militao to zawodnik, który trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w 2019 roku. Brazylijczyk dołączył do hiszpańskiej ekipy za 50 milionów euro. W ostatnim sezonie rozegrał w koszulce Królewskich łącznie 50 spotkań, notując w nich dwa trafienia i trzy asysty.

Obecna umowa piłkarza wygasa w 2025 roku. AS przekonuje natomiast, że działacze Los Blancos już pracują nad parafowaniem z zawodnikiem nowej umowy, która miałaby obowiązywać o trzy lata dłużej.

Za Ederem Militao w Realu przemawia niezwykła wszechstronność. 24-latek to przede wszystkim środkowy obrońca, ale może się też sprawdzać na boku defensywy, czy jako defensywny pomocnik.

Brazylijski defensor ma na swoim koncie 21 występów w reprezentacji Brazylii. Debiut w drużynie narodowej piłkarz zaliczył we wrześniu 2018 roku w starciu przeciwko Salwadorowi, wygrywając wówczas 5:0. Rynkowa wartość Edera Militao wynosi 60 milionów euro.

