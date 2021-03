FC Barcelona to obecnie bardzo gorący teren i nic nie wskazuje, aby zmieniło się to w najbliższej przyszłości. Do kolejnych dużych zmian w klubie może dojść latem. Kandydat na nowego prezydenta klubu Joan Laporta chciałby, aby nowym trenerem zespołu został Mikel Arteta, jeżeli Ronald Koeman nie pozostanie w klubie.

FC Barelona szykuje się do wyborów

Aktualnie w katalońskim klubie trwają przygotowania do wyłonienia nowego prezydenta. Wybory mają odbyć się jeszcze w tym tygodniu, a jednym z faworytów do ich wygrania jest Joan Laporta. Jest on bardzo dobrze znany kibicom Barcelony, bowiem w przeszłości z dużymi sukcesami piastował to stanowisko.

Poszczególnie kandydaci, a Laporta nie jest w tym wyjątkiem, przedstawiają swoje plan na zarządzanie klubem. Priorytetem Laporty jest przekonanie do zatrzymania w klubie Lionela Messiego. To jednak nie jedyny jego cel.

Mikel Arteta kandydatem do zastąpienia Ronalda Koemana

Według informacji katalońskiego stacji radiowej RAC1, Laporta chętnie widziałby w roli trenera zespołu Mikela Artetę, menedżera londyńskiego Arsenalu. Obecny szkoleniowiec Barcelony Ronald Koeman nigdy nie był uważany za długoterminową opcję na tym stanowisku i może pożegnać się z klubem po zakończeniu sezonu, wraz z przyjściem nowego prezydenta.

Choć holenderski szkoleniowiec całkiem dobrze poradził sobie w bardzo trudnym okresie, to jego pozostanie na dłużej na tym stanowisku wydaje się mało prawdopodobne. Jeszcze niedawno z objęciem posady trenera Barcelony łączony był przede wszystkim Xavi Hernandez, ale była legenda klubu nie jest podobno zainteresowana jej obejmowaniem w tym momencie.

W związku z tym za głównego faworyta uznawany jest Mikel Arteta. Laporta wierzy, że jego filozofia będzie idealnie pasować do klubu, tym bardziej że Hiszpan uczył się pod okiem Josepa Guardioli, gdy był jego asystentem w Manchesterze City. Obecnie szkoleniowiec prowadzi drużynę Arsenalu, ale jest różnie oceniany przez kibiców drużyny.

Najbliższe miesiące zapowiadają się niezwykle ciekawie w katalońskim klubie. Nie tylko z uwagi na zapowiadające się duże zmiany, ale również to, co dzieje się wokół klubu. W poniedziałek do jego siedziby wkroczyła policja, a w związku z aferą Barcagate zatrzymany został jego były prezydent Josep Maria Bartomeu.